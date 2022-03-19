Третій гігант нафтосервісних технологій припиняє інвестиції у РФ

Раніше вже дві нафтосервісні компанії пішли з російського ринку.

Постачальник нафтових послуг Baker Hughes припиняє інвестиції в Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Таке рішення у компанії прийняли через енергетичні санкції проти РФ.

"Криза в Україні викликає серйозне занепокоєння, і ми рішуче підтримуємо дипломатичне рішення. Ми засуджуємо насильство, і наші серця звернені до людей та сімей постраждалих. Ми постійно стежимо за ситуацією, сьогоднішнє оголошення сталося після внутрішнього рішення, ухваленого з нашою радою директорів, і повідомлено нашій команді керівництва на початку цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Halliburton заявила, що негайно призупинить майбутню діяльність і згорне свою діяльність в Росії.

Також Schlumberger припинила нові інвестиції та розгортання технологій, але при цьому буде продовжувати діяльність, відповідно до міжнародного законодавства та санкцій.

Таким чином три найбільші міжнародні нафтосервісні компанії (Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes), що входять до "великої четвірки", 19 березня заявили про плани відходу з Росії. Четверта, Weatherford, поки мовчить.

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