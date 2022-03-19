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Російські війська відступають від Миколаєва - Кім

Дата публікації
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16к
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Російські війська відступають від Миколаєва - Кім

Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Бойові дії відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку.

У Миколаєві російські війська продовжують обстріли по цивільних будинках, однак станом на 19 березня окупанти починають відступати від міста. 

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у прямому ефірі спільного телемарафону на українських каналах. 

"Ситуація, як кажуть останнім часом, "краща, ніж учора". Ворог продовжує обстрілювати житлові квартали з реактивної артилерії та реактивними снарядами, робить це з відстані 50-70 кілометрів", – заявив Кім.

Голова додав, що бойові дії відсуваються від Миколаєва в іншому напрямку.

Нагадаємо, від початку війни Росія завдала 291 ракетний удар, застосувала 459 ракет наземного, морського та повітряного базування, загалом здійснила 1403 авіаційних нальоти.

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