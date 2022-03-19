Приховав українську символіку: російський телеканал підмінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи (відео)

Приховав українську символіку: російський телеканал підмінив кадри після виходу та голу Ярмоленка у Лізі Європи (відео)

Шанувальники з країни-агресорки пропустили два ключові епізоди з українцем.

Офіційний транслятор матчів Ліги Європи УЄФА у Росії "Матч ТВ" замінив кадри з українськими прапорами під час переможного матчу "Вест Гема" проти "Севільї" - 2:0 .

На 88-й хвилині протистояння на поле вийшов український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко. Під час його виходу та переможного голу українця фанати підтримували Ярмоленка українськими прапорами.

Російський телеканал замінив кадри, на яких видно прапори України на однаковий відеоряд трибун перед матчем. Замість синьо-жовтого стяга глядачі з країни-агресорки бачили кадри з уболівальниками, які їли фастфуд та колупалися в носі.

Нагадаємо, що Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Віталій Миколенко підтримали український народ, який продовжує невпинно боротися з російськими окупантами.

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