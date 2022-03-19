ФІФА передала першу партію гуманітарної допомоги Україні

Організація вже витратила мільйон доларів.

Міжнарожна федерація футболі (ФІФА) долучилася до допомоги Україні, яка продовжує боротися з російськими окупантами.

Як повідомляється на офіційному сайті організації, УАФ вже отримала першу партію гуманітарних вантажів ФІФА.

Федерація виділила 1 мільйон доларів на гуманітарну допомогу Україні. Над нею працюють в тісній координації Фонд ФІФА, Фонд УЄФА для дітей, ФІФА, УЄФА, УАФ та асоціації-члени ФІФА, а також інші зацікавлені сторони.

"Перед обличчям цього конфлікту ми хочемо зробити свій внесок і підтримати людей в Україні та тих, хто втік від війни. Фонд ФІФА готовий надати деяку необхідну допомогу, працюючи в координації з футбольною спільнотою в Україні та регіоні.

За запитом ЗСУ першу партію аптечок першої допомоги вже доставлено автомобільним транспортом в Україну для задоволення найнагальніших потреб. Загалом Фондом ФІФА було виділено 1 мільйон доларів США, щоб реагувати на зростаючу гуманітарну ситуацію в Україні та регіоні. Ця робота проводиться у співпраці з футбольною спільнотою України, щоб надавати допомогу там, де вона найбільше потрібна", – заявив президент ФІФА Джанні Інфантіно.

Раніше повідомлялося, що тенісна асоціація США пожертвує десять відсотків доходів від продажу квитків на матч Кубка Біллі Джин Кінг проти України до фонду допомоги постраждалим від вторгнення Росії в Україну.

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