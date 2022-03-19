ФИФА передала первую партию гуманитарной помощи Украине

Организация уже потратила миллион долларов.

Международная федерация футбола (ФИФА) приобщилась к помощи Украине, которая продолжает бороться с российскими оккупантами.

Как сообщается на официальном сайте организации, УАФ уже получила первую партию гуманитарных грузов ФИФА.

Федерация выделила 1 миллион долларов на гуманитарную помощь Украине. Над ней работают в тесной координации Фонд ФИФА, Фонд УЕФА для детей, ФИФА, УЕФА, УАФ и ассоциации-члены ФИФА, а также другие заинтересованные стороны.

"Перед лицом этого конфликта мы хотим внести свой вклад и поддержать людей в Украине и тех, кто сбежал от войны. Фонд ФИФА готов предоставить некоторую необходимую помощь, работая в координации с футбольным сообществом в Украине и регионе.

По запросу ВСУ первая партия аптечек первой помощи уже доставлена автомобильным транспортом в Украину для удовлетворения насущных нужд. Всего Фондом ФИФА было выделено 1 миллион долларов США, чтобы реагировать на растущую гуманитарную ситуацию в Украине и регионе. Эта работа проводится в сотрудничестве с футбольным сообществом Украины, чтобы оказывать помощь там, где она больше всего нужна», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что теннисная ассоциация США пожертвует десять процентов доходов от продажи билетов на матч Кубка Билли Джин Кинг против Украины в фонд помощи пострадавшим от вторжения России в Украину.

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