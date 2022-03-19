Российские войска отступают от Николаева — Ким

Боевые действия отодвигаются от Николаева в другом направлении.

В Николаеве российские войска продолжают обстрелы по гражданским домам, однако по состоянию на 19 марта оккупанты начинают отступать от города.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в прямом эфире общего телемарафона на украинских каналах.

"Ситуация, как говорят в последнее время, "лучше, чем вчера". Враг продолжает обстреливать жилые кварталы из реактивной артиллерии и реактивными снарядами, делает это с расстояния 50-70 километров", — заявил Ким.

Глава добавил, что боевые действия отодвигаются от Николаева в другом направлении.

Напомним, с начала войны Россия нанесла 291 ракетный удар, применила 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, в целом совершила 1403 авиационных налета.

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