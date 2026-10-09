Експорт нафти з РФ / © ТСН

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У вересні морські постачання російських нафтопродуктів зросли до найвищого рівня за останні три місяці.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Загальний обсяг морського експорту нафтопродуктів у вересні становив близько 1,17 млн барелів на добу. За інформацією Vortexa, скорочення поставок дизельного палива було з надлишком компенсоване зростанням експорту мазуту та нафтохімічної сировини.

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Поставки нафтохімічної сировини збільшилися на 35% — до 363 тис. барелів на добу. Водночас експорт із балтійських портів зріс майже наполовину.

Обсяги поставок бензину та компонентів для його змішування становили близько 19 тис. барелів на добу.

Експорт мазуту за місяць зріс на 6% — приблизно до 613 тис. барелів на добу. Це найвищий показник із квітня. Майже 80% усіх вантажів припало на балтійські порти.

Водночас експорт сировини для нафтопереробних підприємств, зокрема вакуумного газойлю, збільшився приблизно до 32 тис. барелів на добу.

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Натомість поставки дизельного палива та газойлю скоротилися до 144 тис. барелів на добу. Це найнижчий місячний показник за понад десять років.

Росія обмежує експорт дизпалива, намагаючись поповнити внутрішні запаси після українських ударів по нафтопереробних заводах.

Російські ЗМІ повідомляють, що кремлівські чиновники можуть дозволити окремим виробникам відновити експорт уже цього місяця.

Таке рішення, за їхніми даними, можуть ухвалити, щоб не допустити надмірного накопичення запасів.

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Минулого місяця Росія виплатила нафтовим компаніям найбільші за понад чотири роки субсидії. Таким чином влада намагається стимулювати постачання автомобільного пального на внутрішній ринок на тлі тривалих атак безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Південна Корея стала одним із найбільших постачальників нафтопродуктів до Росії на тлі проблем російської нафтопереробки після українських ударів.

Ми раніше інформували, що Вашингтон поки не готовий сказати, чи покарає найбільших покупців російської нафти новими митами.

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