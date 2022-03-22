Від обстрілів окупантів в Україні постраждали п'ять виправних установ

Від обстрілів окупантів в Україні постраждали п'ять виправних установ

Росіяни пошкодили два СІЗО і три колонії.

Починаючи від 24 лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, від обстрілів окупантів постраждали два СІЗО і три колонії.

Про це повідомляє Міністерство юстиції у Facebook.

Зокрема, пошкоджень завдано Маріупольському та Чернігівському слідчим ізоляторам та ще трьом установам виконання покарань у Маріуполі, Бердянську та на Харківщині.

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На час обстрілів персонал та засуджені перебувають у бомбосховищах, за даними ДКВС одна особа отримала легкі тілесні ушкодження.

Також, за тимчасової окупації окремих міст чи районів у містах установи виконання покарань також були захоплені агресором. Сьогодні втрачено зв'язок з Маріупольським, Старобільським та Херсонським слідчими ізоляторами, Мелітопольською та Приазовською виправними колоніями.

Нагадаємо, у Рівному підозрюваний у держзраді визнав провину і "передумав" виходити з-під арешту.

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