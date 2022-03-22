27 день війни: яка ситуація у Дніпрі та області

27 день війни: яка ситуація у Дніпрі та області

Окупанти обстріляли місто та село поблизу Кривого Рогу.

На територію Дніпропетровської області російські окупанти не зайшли. Ситуація напружена, але контрольована.

Про це 22 березня повідомив голова ОДА Валентин Резніченко.

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Ніч та ранок були тривожні. Російська армія обстріляла два населені пункти на межі з Херсонщиною. Руйнування є, загиблих немає.

Усі напрямки - Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Кропивницький - залишаються під повним контролем Збройних сил України. Оборона області посилена.

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