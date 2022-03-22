У окупантів на території України боєприпасів та продовольства на 3 дні - Генштаб

У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ.
У російських окупантів, що діють на території України, боєприпасів та продовольства - не більше ніж на три дні.
Про це 22 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Аналогічною є ситуація з пальним, поповнення яким, здійснюється шляхом перевезення автоцистернами.
"Трубопровідне сполучення для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося", - пояснили в ЗСУ.
Нагадаємо, що російські окупанти наростили свою авіаційну присутність в повітряному просторі України.
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