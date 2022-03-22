Дзеркальна дата 22.03.2022: що потрібно зробити та що категорично заборонено

Дзеркальна дата 22.03.2022: що потрібно зробити та що категорично заборонено

Цього дня всесвіт усім надсилатиме різні знаки.

22 березня 2022 року настане чергова магічна, енергетично насичена дата цього року. Звичайно, це не ідеальна дата-паландром, але ще один потужний дзеркальний день. Езотерики радять скористатися всіма можливостями дзеркальної дати, щоб притягнути у життя позитивні зміни.

Дзеркальна дата: нумерологія

Нумерологи вважають дзеркальну дату чарівним днем та пов'язують цю дату з подіями, здатними кардинально змінити долю людини. Також можна проводити спеціальні ритуали та загадувати бажання, оскільки енергетика цього дня буде нести позитивні зміни та відкрити нові можливості у житті. Рекомендується записати бажане на листок, всі цілі потрібно прописувати коротко і чітко, тоді можливість, що вони втіляться найближчим часом, помітно збільшиться.

Всесвіт усім посилатиме різні знаки, важливо їх не пропустити, прийняти та зрозуміти.

Дзеркальна дата: особливості

Протягом дзеркальної дати є кілька моментів, найвдаліших для загадування. Це час, у якому присутні двійки. Наприклад, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 і таке інше.

Додамо, що традиція укладати шлюби в гарну дату справді має певний сенс. Річ у тому, що подібні дні мають найпотужнішу енергетику, тому якщо люди розписуються, дуже кохаючи одне одного, їхній шлюб буде щасливим і довговічним.

Дзеркальна дата 22.03.2022: що обов'язково потрібно зробити

бути терплячим;

вірити в себе;

довіряти своїм інстинктам;

чітко висловлювати те, чого ви хочете у житті;

зосередитись на цих цілях;

мріяти;

зробити внутрішній вибір;

провести час до кола людей, спілкування з якими приносить вам задоволення;

влаштуйте собі прогулянку у лісі чи парку;

перебувати поряд із джерелом води;

спілкуватися з людьми;

планувати заходи, які вам приємні;

приділяти увагу здоров'ю;

слухати внутрішній голос.

Дзеркальна дата 22.03.2022: що категорично заборонено робити

думати негативні думки та судження;

бажати комусь зла;

зловтішатися;

обговорювати інших;

нагадувати старі образи;

сваритися з оточенням;

вплутуватися в конфлікти;

ледарювати;

прокрастинувати

уникати спонтанних покупок;

лаяти себе за промахи та помилки.

Дзеркальна дата 22.03.2022: ритуал

Для початку запишіть на аркуші всі свої страхи, тривоги, образи та болі. Візьміть вогнетривку страву, на якій ви спалюватимете ці почуття. Підпаліть аркуш і уявляйте, як ви опускаєте свої образи, відчиняєте двері в новий світ та обіцяєте вірити собі. Коли він догорить, закопайте попіл у землі.

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