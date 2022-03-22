Дзеркальна дата 22.03.2022: що потрібно зробити та що категорично заборонено

Цього дня всесвіт усім надсилатиме різні знаки.
22 березня 2022 року настане чергова магічна, енергетично насичена дата цього року. Звичайно, це не ідеальна дата-паландром, але ще один потужний дзеркальний день. Езотерики радять скористатися всіма можливостями дзеркальної дати, щоб притягнути у життя позитивні зміни.
Дзеркальна дата: нумерологія
Нумерологи вважають дзеркальну дату чарівним днем та пов'язують цю дату з подіями, здатними кардинально змінити долю людини. Також можна проводити спеціальні ритуали та загадувати бажання, оскільки енергетика цього дня буде нести позитивні зміни та відкрити нові можливості у житті. Рекомендується записати бажане на листок, всі цілі потрібно прописувати коротко і чітко, тоді можливість, що вони втіляться найближчим часом, помітно збільшиться.
Всесвіт усім посилатиме різні знаки, важливо їх не пропустити, прийняти та зрозуміти.
Дзеркальна дата: особливості
Протягом дзеркальної дати є кілька моментів, найвдаліших для загадування. Це час, у якому присутні двійки. Наприклад, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 і таке інше.
Додамо, що традиція укладати шлюби в гарну дату справді має певний сенс. Річ у тому, що подібні дні мають найпотужнішу енергетику, тому якщо люди розписуються, дуже кохаючи одне одного, їхній шлюб буде щасливим і довговічним.
Дзеркальна дата 22.03.2022: що обов'язково потрібно зробити
- бути терплячим;
- вірити в себе;
- довіряти своїм інстинктам;
- чітко висловлювати те, чого ви хочете у житті;
- зосередитись на цих цілях;
- мріяти;
- зробити внутрішній вибір;
- провести час до кола людей, спілкування з якими приносить вам задоволення;
- влаштуйте собі прогулянку у лісі чи парку;
- перебувати поряд із джерелом води;
- спілкуватися з людьми;
- планувати заходи, які вам приємні;
- приділяти увагу здоров'ю;
- слухати внутрішній голос.
Дзеркальна дата 22.03.2022: що категорично заборонено робити
- думати негативні думки та судження;
- бажати комусь зла;
- зловтішатися;
- обговорювати інших;
- нагадувати старі образи;
- сваритися з оточенням;
- вплутуватися в конфлікти;
- ледарювати;
- прокрастинувати
- уникати спонтанних покупок;
- лаяти себе за промахи та помилки.
Дзеркальна дата 22.03.2022: ритуал
- Для початку запишіть на аркуші всі свої страхи, тривоги, образи та болі.
- Візьміть вогнетривку страву, на якій ви спалюватимете ці почуття.
- Підпаліть аркуш і уявляйте, як ви опускаєте свої образи, відчиняєте двері в новий світ та обіцяєте вірити собі.
- Коли він догорить, закопайте попіл у землі.
Читайте також:
- Місяць без курсу в березні 2022: прихована загроза, що потрібно робити і чого краще уникати
- Місячний календар на березень 2022: коли повний місяць і молодик
- Місячний календар на березень 2022: сприятливі та несприятливі дні