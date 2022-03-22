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Дзеркальна дата 22.03.2022: що потрібно зробити та що категорично заборонено

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Дзеркальна дата 22.03.2022: що потрібно зробити та що категорично заборонено

ТСН.ua

Цього дня всесвіт усім надсилатиме різні знаки.

22 березня 2022 року настане чергова магічна, енергетично насичена дата цього року. Звичайно, це не ідеальна дата-паландром, але ще один потужний дзеркальний день. Езотерики радять скористатися всіма можливостями дзеркальної дати, щоб притягнути у життя позитивні зміни.

Дзеркальна дата: нумерологія

Нумерологи вважають дзеркальну дату чарівним днем та пов'язують цю дату з подіями, здатними кардинально змінити долю людини. Також можна проводити спеціальні ритуали та загадувати бажання, оскільки енергетика цього дня буде нести позитивні зміни та відкрити нові можливості у житті. Рекомендується записати бажане на листок, всі цілі потрібно прописувати коротко і чітко, тоді можливість, що вони втіляться найближчим часом, помітно збільшиться.

Всесвіт усім посилатиме різні знаки, важливо їх не пропустити, прийняти та зрозуміти.

Дзеркальна дата: особливості

Протягом дзеркальної дати є кілька моментів, найвдаліших для загадування. Це час, у якому присутні двійки. Наприклад, 02:02, 20:20, 20:22, 22:22 і таке інше.

Додамо, що традиція укладати шлюби в гарну дату справді має певний сенс. Річ у тому, що подібні дні мають найпотужнішу енергетику, тому якщо люди розписуються, дуже кохаючи одне одного, їхній шлюб буде щасливим і довговічним.

Дзеркальна дата 22.03.2022: що обов'язково потрібно зробити

  • бути терплячим;
  • вірити в себе;
  • довіряти своїм інстинктам;
  • чітко висловлювати те, чого ви хочете у житті;
  • зосередитись на цих цілях;
  • мріяти;
  • зробити внутрішній вибір;
  • провести час до кола людей, спілкування з якими приносить вам задоволення;
  • влаштуйте собі прогулянку у лісі чи парку;
  • перебувати поряд із джерелом води;
  • спілкуватися з людьми;
  • планувати заходи, які вам приємні;
  • приділяти увагу здоров'ю;
  • слухати внутрішній голос.

Дзеркальна дата 22.03.2022: що категорично заборонено робити

  • думати негативні думки та судження;
  • бажати комусь зла;
  • зловтішатися;
  • обговорювати інших;
  • нагадувати старі образи;
  • сваритися з оточенням;
  • вплутуватися в конфлікти;
  • ледарювати;
  • прокрастинувати
  • уникати спонтанних покупок;
  • лаяти себе за промахи та помилки.

Дзеркальна дата 22.03.2022: ритуал

  1. Для початку запишіть на аркуші всі свої страхи, тривоги, образи та болі.
  2. Візьміть вогнетривку страву, на якій ви спалюватимете ці почуття.
  3. Підпаліть аркуш і уявляйте, як ви опускаєте свої образи, відчиняєте двері в новий світ та обіцяєте вірити собі.
  4. Коли він догорить, закопайте попіл у землі.

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