В Антарктиді температура майже на 40 градусів вища за норму

В Антарктиді температура майже на 40 градусів вища за норму

Новий аномальний рекорд було зафіксовано на Полярному плато.

На італійсько-французькій дослідницькій станції “Конкордія” у Східній Антарктиді зафіксували новий тепловий рекорд. Температура повітря 18 березня тут становила всього -11,5 градусів за Цельсієм, хоча за звичай в цей час середня температура коливається від -40 до -50 градусів.

Про це повідомив у Twitter французький метеоролог Етьєн Капікян.

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За словами дослідника, відхилення від норми на 40 градусів є надзвичайно великим.

“На науково-дослідній станції “Конкордія” 18 березня максимальна температура становила -11,5 градусів за Цельсієм, що є абсолютним тепловим рекордом. Цей рекорд було побито на понад 16 градусів (попередній від 12 березня 2013 року був -29,9 градусів за Цельсієм)”, - написав він.

Extraordinaire ️-17.7°C à la base #antarctique russe de #Vostok ce 18 mars 2022, pulvérisant de 15°C son record mensuel de température maximale pour un mois de mars (-32.6°C, 4 mars 1967), en plus de 60 ans de mesures. Le record absolu à cette station est de -12.2°C (jan 2002). https://t.co/ljnxj9aShg — Etienne Kapikian (@EKMeteo) March 18, 2022

Дослідницька станція розташована на Полярному плато на висоті 3220 метрів над рівнем моря, на відстані 1670 кілометрів від Південного полюса. Її було відкрито у 2005 році.

Безпрецедентну температуру в Східній Антарктиді було зафіксовано після того, як Національний центр даних США повідомив, що антарктичний морський лід зменшився до менш ніж двох мільйонів квадратних кілометрів наприкінці лютого вперше від 1979 року.

Нагадаємо, кліматологи говорять, що за останні кілька років температура повітря значно підвищилася, що додало нам два десятки теплих днів у році.

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