В Антарктиде температура почти на 40 градусов выше нормы

В Антарктиде температура почти на 40 градусов выше нормы

Новый аномальный рекорд был зафиксирован на Полярном плато.

На итальянско-французской исследовательской станции "Конкордия" в Восточной Антарктиде зафиксировали новый тепловой рекорд. Температура воздуха 18 марта здесь составляла всего -11,5 градуса по Цельсию, хотя обычно в это время средняя температура колеблется от -40 до -50 градусов.

Об этом сообщил в Twitter французский метеоролог Этьен Капикян.

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По словам исследователя, отклонение от нормы на 40 градусов чрезвычайно велико.

"На научно-исследовательской станции "Конкордия" 18 марта максимальная температура составляла -11,5 градусов по Цельсию, что является абсолютным тепловым рекордом. Этот рекорд был побит более чем на 16 градусов (предыдущий от 12 марта 2013 был -29,9 градусов по Цельсию)”, — написал он.

Extraordinaire ️-17.7°C à la base #antarctique russe de #Vostok ce 18 марта 2022, pulvérisant de 15°C son record mensuel de temperature maximal pour un mois de mars (-32.6°C, 4 mars 1967), en plus de 60 ans de medidas. Le record absoluto à cette station est de -12.2°C (jan 2002). https://t.co/ljnxj9aShg — Etienne Kapikian (@EKMeteo) 18 марта 2022

Исследовательская станция расположена на Полярном плато на высоте 3220 метров над уровнем моря, в 1670 километрах от Южного полюса. Она была открыта в 2005 году.

Беспрецедентная температура в Восточной Антарктиде была зафиксирована после того, как Национальный центр данных США сообщил, что антарктический морской лед уменьшился до менее чем двух миллионов квадратных километров в конце февраля впервые с 1979 года.

Напомним, климатологи говорят, что за последние несколько лет температура воздуха значительно повысилась, что прибавило нам два десятка теплых дней в году.

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