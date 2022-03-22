Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 117 дітей

Російські окупанти від початку війни в Україні вбили 117 дітей

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Від початку війни російські окупанти вбили в Україні 117 дітей, зросла і кількість поранених - їх понад 155.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"Станом на ранок 22 березня 2022 року загинуло 117 дітей, більше 155 поранено. Найбільше постраждало дітей у Київській - 58, Харківській - 40, Чернігівській - 31, Донецькій - 30, Миколаївський - 24, місті Києві - 16, Житомирській - 15, Херсонській - 15 і Сумській - 14 областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Харківщині російський танк розстріляв авто, де перебувала сім'я з двома дітьми. Родина кричала, що вони цивільні, махали білим прапором, але марно. Батьки та 9-річна дівчинка загинули, 17-річний хлопець отримав поранення.

Внаслідок обстрілу с. Костянтинівка Миколаївського району Миколаївської області на території СТ "Південний Буг" зруйновано будинки, під їх завалами виявлено обгорілі тіла 3 осіб, серед яких 7-річна дитина.

21 березня 2022 року окупанти обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми з Маріуполя. Чотири дитини доставлені до лікарні. Троє дітей потрапили під обстріл в Пологівському районі Запорізької області, ще одна дитина – в с. Каменському. Двоє дітей в тяжкому стані.

В Офісі генпрокурора додали, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджено 548 закладів освіти, 72 з яких зруйновано повністю. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та в місті Києві. Крім того, зазнали руйнувань більше 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня.

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