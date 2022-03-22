У Тернопільській області навчаються понад три тисячі дітей-переселенців

Роботу у школах отримали десять евакуйованих вчителів.

У Тернопільській області 3072 дитини, які приїхали з регіонів активних бойових дій, долучилися до навчання у школах.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної адміністрації Володимир Труш.

"Всі дітки записані до відповідного класу. Мають розклад уроків та навчальні матеріали", - розповів голова ОДА.

Крім того, в області працевлаштувалися десять вчителів-переселенців. За словами Труша, наразі в регіоні тимчасово перебувають 217 педагогів.

Наразі у школах регіону триває другий тиждень навчання після передчасних канікул. Освітній процес відбувається у дистанційному форматі.

Варто зазначити, що у Міносвіти вирішили для випускників 11 класів скасувати ДПА, ЗНО та вступні іспити саме на 2022 року. За словами міністра Шкарлета, механізм буде створений на кшталт ЗНО без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі в жодних корупційних схемах.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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