27 день войны: какая ситуация в Днепре и области

Оккупанты обстреляли город и село близ Кривого Рога.
На территорию Днепропетровской области российские оккупанты не зашли. Ситуация напряженная, но контролируемая.
Об этом 22 марта сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.
Ночь и утро были тревожные. Российская армия обстреляла два населенных пункта на границе с Херсонщиной. Разрушения есть, погибших нет.
Все направления – Донецкое, Харьковское, Запорожское, Херсонское, Кропивницкое – остаются под полным контролем Вооруженных сил Украины. Оборона области усилена.
Читайте также: