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27 день войны: какая ситуация в Днепре и области

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27 день войны: какая ситуация в Днепре и области

Оккупанты обстреляли город и село близ Кривого Рога.

На территорию Днепропетровской области российские оккупанты не зашли. Ситуация напряженная, но контролируемая.

Об этом 22 марта сообщил глава ОГА Валентин Резниченко.

Ночь и утро были тревожные. Российская армия обстреляла два населенных пункта на границе с Херсонщиной. Разрушения есть, погибших нет.

Все направления – Донецкое, Харьковское, Запорожское, Херсонское, Кропивницкое – остаются под полным контролем Вооруженных сил Украины. Оборона области усилена.

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