От обстрелов оккупантов в Украине пострадали пять исправительных учреждений

Россияне повредили два СИЗО и три колонии.
Начиная с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, от обстрелов оккупантов пострадали два СИЗО и три колонии.
Об этом сообщает министерство юстиции в Facebook.
В частности, повреждения нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и на Харьковщине.
На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах, по данным ГУИС один человек получил легкие телесные повреждения.
Также при временной оккупации отдельных городов или районов в городах учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором. Сегодня потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.
Напомним, в Ровно подозреваемый в госизмене признал вину и "передумал" выходить из-под ареста.
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