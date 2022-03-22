От обстрелов оккупантов в Украине пострадали пять исправительных учреждений

От обстрелов оккупантов в Украине пострадали пять исправительных учреждений

Россияне повредили два СИЗО и три колонии.

Начиная с 24 февраля, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, от обстрелов оккупантов пострадали два СИЗО и три колонии.

Об этом сообщает министерство юстиции в Facebook.

В частности, повреждения нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и на Харьковщине.

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На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах, по данным ГУИС один человек получил легкие телесные повреждения.

Также при временной оккупации отдельных городов или районов в городах учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором. Сегодня потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.

Напомним, в Ровно подозреваемый в госизмене признал вину и "передумал" выходить из-под ареста.

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