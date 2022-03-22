Акт Росія-НАТО припинив існування – Дуда

Акт передбачав відмову від сприйняття один одного як супротивників.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що основоположний акт Росія-НАТО перестав діяти внаслідок вторгнення цієї держави до України.

Про це польський лідер сказав під час візиту до Бухареста 22 березня.

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"Варто гучно заявити, що акт Росія-НАТО припинив своє існування. Цей акт нині вже нікого не пов'язує", – сказавДуда.

Зазначимо, що основоположний акт між Москвою та Альянсом був укладений 1997 року в Парижі. Його лейтмотивом була відмова від сприйняття один одного як супротивників.

Нагадаємо, Президент Польщі на саміті НАТО 24 березня може висунути Альянсу пропозицію щодо введення миротворчої місії до України.

Окрім того, Польща ініціює виключення Росії з G20 та вже проводить відповідні перемовини зі США.