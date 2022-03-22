Акт Россия-НАТО прекратил существование – Дуда

Акт предусматривал отказ от восприятия друг друга как противников.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО перестал действовать в результате вторжения этого государства в Украину.
Об этом польский лидер сказал во время визита в Бухарест 22 марта.
"Стоит громко заявить, что акт Россия-НАТО прекратил свое существование. Этот акт сейчас уже никого не связывает", – сказал Дуда.
Отметим, что основополагающий акт между Москвой и Альянсом был заключен в 1997 году в Париже. Его лейтмотивом был отказ от восприятия друг друга как противников.
Напомним, Президент Польши на саммите НАТО 24 марта может выдвинуть Альянсу предложение о введении миротворческой миссии в Украину.
Кроме того, Польша инициирует исключение России из G20 и уже проводит переговоры со США.
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