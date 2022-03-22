Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Акт Россия-НАТО прекратил существование – Дуда

Дата публикации
Просмотры
3231
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Акт Россия-НАТО прекратил существование – Дуда

Associated Press

Акт предусматривал отказ от восприятия друг друга как противников.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что основополагающий акт Россия-НАТО перестал действовать в результате вторжения этого государства в Украину.

Об этом польский лидер сказал во время визита в Бухарест 22 марта.

"Стоит громко заявить, что акт Россия-НАТО прекратил свое существование. Этот акт сейчас уже никого не связывает", – сказал Дуда.

Отметим, что основополагающий акт между Москвой и Альянсом был заключен в 1997 году в Париже. Его лейтмотивом был отказ от восприятия друг друга как противников.

Напомним, Президент Польши на саммите НАТО 24 марта может выдвинуть Альянсу предложение о введении миротворческой миссии в Украину.

Кроме того, Польша инициирует исключение России из G20 и уже проводит переговоры со США.

Читайте также:

Следующая публикация