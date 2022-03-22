В Європарламенті підтримують направлення військової місії НАТО до України

Вітольд Ващиковський окреслив кроки, які має зробити Європарламент, аби зупинити війну в Україні.

Голова делегації Європарламенту в комітеті Асоціації ЄС-Україна та ексочільник МЗС Польщі Вітольд Ващиковський виступає за створення військової місії НАТО для врегулювання ситуації в Україні та часткове закриття неба над Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вітольд Ващиковський окреслив кроки, які має зробити Європарламент, щоб зупинити війну в Україні на установчій зустрічі мережі "Об’єднані для України" (U4U), яка об’єднує парламентарів 28 країн.

"Ми повинні почати думати про лобіювання військової місії НАТО, щоб створити гуманітарні коридори і створити зону, закриту для польотів, хоча б в обмежених районах", - сказав він.

Він також додав, що Європарламент повинен лобіювати надання більшої кількості зброї для України - особливо у тих столицях Євросоюзу, де такі рішення гальмуються.

Нагадаємо, що ще більше тиснути на Росію пізно вночі домовилися західні лідери. На відеозв'язок вийшли американський президент, французький, британський та італійський прем'єри і німецький канцлер. Підтвердили свою готовність і надалі підтримувати Україну військово, дипломатично й фінансово, забезпечуючи демократично обрану владу інструментами, необхідними для самооборони. Готується Захід посилити й санкції.