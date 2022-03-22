Планові госпіталізації в столиці проводитимуться безвідмовно.

У Києві поновлюється проведення планових операцій, коли вони дозволяють уникнути тяжких наслідків для здоров'я пацієнта.

Директорка Департаменту охорони здоров'я м. Києва Валентина Гінзбург повідомила, що Наказом МОЗ України №507 від 20 березня внесено зміни до попереднього наказу, яким тимчасово припинялися планові госпіталізації на період воєнних дій.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зокрема, наразі заклади охорони здоров'я можуть виконувати планові госпіталізації для оперативних втручань у випадках, якщо не є зайнятими більше 50% ліжкого фонду хірургічного профілю.

Директорка Департаменту зазначила, що в умовах воєнного стану вочевидь є необхідність мати резерв ліжок для надання медичної допомоги пораненим та тим, хто без лікарського втручання просто не має шансів вижити. Та є категорія пацієнтів, для яких оперативне втручання просто зараз можливо не є життєвонеобхідним показом, проте зволікання може призвести до критичного погіршення стану здоров'я.

"Наприклад, це офтальмологічні операції, зокрема із заміни кришталиків, операції на серці, заміна суглобів. Людям "болить" сьогодні і кожного дня вони страждають все більше. Вчасно виконане планове оперативне втручання підвищує шанси на збереження здоров'я та подальше повноцінне життя. Тож має бути виконане, якщо наявність вільних ліжок та вільних "рук" лікарів це дозволяє", - заявила Гінзбург.

Людина, яка потребує госпіталізації з подібних причин, може звернутися до свого сімейного лікаря або профільного спеціаліста районного Консультативно-діагностичного центру (адреси та телефони для довідок можна знайти за посиланням).

Фахівець, з огляду на стан пацієнта, зробить висновок щодо необхідності перебування в стаціонарі та надасть відповідне направлення.

Також вона нагадала, що витратні матеріали для низки оперативних втручань закуповуються за рахунок міського бюджету, тож є для киян безкоштовними.

Нагадаємо, до України прибули два автопотяги з медичним вантажем з Франції.

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