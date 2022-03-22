Плановые госпитализации в столице будут проводиться безотказно.

В Киеве возобновляется проведение плановых операций, когда они позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента.

Директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург сообщила, что Приказом Минздрава Украины №507 от 20 марта внесены изменения в предыдущий приказ, которым временно прекращались плановые госпитализации на период военных действий.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, в настоящее время учреждения здравоохранения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств в случаях, если не занято более 50% кроватного фонда хирургического профиля.

Директор Департамента отметила, что в условиях военного положения очевидно есть необходимость иметь резерв кроватей для оказания медицинской помощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить. Но есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство прямо сейчас возможно не является жизненно необходимым показом, однако промедление может привести к критическому ухудшению состояния здоровья.

"Например, это офтальмологические операции, в частности по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Людям "болит" сегодня и каждый день они страдают все больше. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы на сохранение здоровья и дальнейшую полноценную жизнь. Поэтому должно быть исполнено, если наличие свободных коек и свободных "рук" врачей это позволяет", — заявила Гинзбург.

Человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного Консультативно-диагностического центра (адреса и справочные телефоны можно найти по ссылке).

Специалист, учитывая состояние пациента, сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление.

Также она напомнила, что расходные материалы для ряда оперативных вмешательств закупаются за счет городского бюджета, поэтому для киевлян являются бесплатными.

Напомним, в Украину прибыли два автопоезда с медицинским грузом из Франции.

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