До України прибули два автопотяги з медичним вантажем з Франції

До України прибули два автопотяги з медичним вантажем з Франції

Зокрема, до країни прибуло медичне обладнання і медикаменти.

У межах міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід" із Франції до України прибули два вантажних автопотяги з гуманітарним вантажем медичного призначення вагою 26 тонн.

Про це повідомило Командування об'єднаниз сил ЗСУ.

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Вантаж зібрано у Франції та передано в Україну Асоціацією "Медична та благодійна допомога Франція-Україна". Міжнародні перевезення вантажу здійснили українські автомобільні перевізники. До складу гуманітарної допомоги входить медичне обладнання, медикаменти, дезінфекційні засоби та медичні розхідники для військових госпіталів, а також цивільних медичних закладів.

"За період роботи наш проєкт охопив своєю діяльністю 55 медичних закладів, переважна кількість яких розташована поблизу лінії зіткнення. До медустанов передано понад 203 тони гуманітарних вантажів медичного призначення", - розповів засновник ініціативи, командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За словами Наєва, протягом 2021 року до України із Франції в межах проєкту "Допомога Схід" загалом надійшло понад 83 тони гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн. Допомогу доставлено до 25 медичних закладів, як в районі проведення операції Об’єднаних сил, так і в інших регіонах країни.

"Наразі діяльність проєкту "Допомога Схід" продовжує функціонувати. В Україну з Франції вже прямують нові автопотяги із гуманітарними вантажами для медичних закладів, наближених до району боїв з російськими окупантами, а також для цивільного населення", - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Як повідомлялося, В Україні створили портал гуманітарної допомоги Help.gov.ua для всіх охочих підтримати країну під час війни з Росією. На сайті є інформація про те, як і кому відправити гуманітарний вантаж, як правильно переказати гроші на підтримку ЗСУ або мирним жителям, які постраждали від вторгнення РФ. Також на порталі є контакти іноземних і українських хабів.