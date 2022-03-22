Російські окупанти зазнають втрат на Запоріжжі: знищено командно-спостережний пункт ворога

Зокрема, військові знищили чотири одиниці РСЗВ "Ураган".

Протягом доби українські військовослужбовці успішно відбили атаки російських окупантів у Запорізькій області: загарбники зазнають суттєвих втрат.

Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв.

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Зазначається, що у вівторок, 22 березня, воїни-зенітники однієї з бригад Збройних сил України завдали пошкодженя черговому ворожому бойовому гелікоптеру К-52 та нанесли прицільні удари по колонах автомобільної техніки з особовим складом російських окупаційних військ.



Окрім того, українські артилеристи нанесли потужний удар по ворогу. Внаслідок атаки було знищено командно-спостережний пункт російських військ.

Загалом за добу українські військові знищили чотири одиниці РСЗВ "Ураган", один танк та три військових російських "Камази", пошкоджено один гелікоптер К-52.

Як повідомлялося, ППС ЗСУ та ППО Сухопутних військ за попередню добу збили 9 повітряних цілей ворога: 1 літак, 6 БПЛА та 2 вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється. Авіація Повітряних Сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живої сили противника, вела повітряні бої і здійснювала перехоплення повітряних цілей.

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