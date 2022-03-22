Мешканцям Хмельниччини заборонять ходити до лісів

Обмеження не стосуватиметься лісівників та військових.

Мешканцям Хмельницької області заборонять ходити до лісів.

Про це у своєму зверненні повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

Також читайте Військові на Житомирській трасі нищать ворога, а той веде хаотичний обстріл із лісу

За його словами, на території всієї області мешканцям буде заборонено відвідувати ліси. Обмеження не стосуватиметься лісівників та військових.

Крім того, чиновник наголосив на неприпустимості підпалів трави. Гамалій зауважив, що тільки у минулі вихідні, 19-20 березня, працівники ДСНС виїжджали на гасіння пожеж 107 разів. До слова, на кожен виїзд витрачається 30 тонн дизельного пального. За словами голови ОВА, винних у підпалах будуть притягувати до відповідальності.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський прокоментував інформацію про те, що наразі громадянам не варто йти у ліси, які знаходяться біля Київщини, бо там будуть працювати ЗСУ. Очільник МВС зауважив, що українські громадяни можуть вільно ходити по лісах, спорядившись гранатометами та гвинтівками.

Читайте також: