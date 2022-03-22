Ограничения не будут касаться лесоводов и военных.

Жителям Хмельницкой области запретят ходить в леса.

Об этом в своем обращении сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

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По его словам, на территории всей области жителям будет запрещено посещать леса. Ограничения не будут касаться лесоводов и военных.

Кроме того, чиновник отметил недопустимость поджогов травы. Гамалий отметил, что только в минувшие выходные, 19-20 марта, работники ГСЧС выезжали на тушение пожаров 107 раз. К слову, на каждый выезд тратится 30 тонн дизельного горючего. По словам главы ОВА, виновных в поджогах будут привлекать к ответственности.

Напомним, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский прокомментировал информацию о том, что гражданам не стоит идти в леса, которые находятся возле Киевщины, потому что там будут работать ВСУ. Глава МВД отметил, что украинские граждане могут свободно ходить по лесам, снарядившись гранатометами и винтовками.

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