Жители Ужгорода просят власти дерусифицировать городские улицы и площади

Ужгородцы также высказываются за демонтаж бюста Пушкина.

Жители Ужгорода на Закарпатье просят власть дерусифицировать названия улиц и площадей в городе.

Соответствующее обращение адресовано Ужгородскому городскому совету.

"Многие улицы, площади, скверы переулков нашего города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусств, которые никоим образом не причастны к Закарпатью и Ужгороду, а значит, являются атавизмом предыдущей политики построения общего общероссийского и общесоветского культурного пространства", — отмечают и документа.

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Авторы обращения подчеркивают, что увековечение лиц, не причастных к закарпатской культуре и истории, не уместно. Именно поэтому просят "начать процесс дерусификации города по установленной законом процедуре".

В частности, в списке на переименование оказались улицы имени Ю. Гагарина, М. Глинки, А. Грибоедова, А. Пушкина, П. Чайковского, И. Шишкина, А. Чехова и т.д.

В документе также просят демонтировать бюст Пушкина в центральной части Ужгорода, ведь “поэт никоим образом не связан с Закарпатьем”.

В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы должны увековечить и лелеять. Кроме этого, достойного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период находились под запретом”, — отмечают авторы документа.

Как сообщалось, в Риге, столице Латвии, решили назвать часть улиц и, где расположено посольство РФ, "улицей Независимости Украины"

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