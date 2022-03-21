В Україні з'явився портал гумдопомоги

Портал для всіх, хто хоче підтримати країну, розроблено спільно з Офісом президента України і Кабінетом Міністрів України.

В Україні створили портал гуманітарної допомоги Help.gov.ua для всіх охочих підтримати країну під час війни з Росією.

Про це йдеться на сторінці проєкту у Facebook.

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На сайті є інформація про те, як і кому відправити гуманітарний вантаж, як правильно переказати гроші на підтримку ЗСУ або мирним жителям, які постраждали від вторгнення РФ.

Також на порталі є контакти іноземних і українських хабів.

Портал для всіх, хто хоче підтримати країну, розроблено спільно з Офісом президента України і Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський анонсував масштабну програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії.

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