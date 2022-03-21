В Украине появился портал гумпомощи

Портал для всех желающих поддержать страну разработан совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом Министров Украины.
В Украине был создан портал гуманитарной помощи Help.gov.ua для всех желающих поддержать страну во время войны с Россией.
Об этом говорится на странице проекта в Facebook.
На сайте есть информация о том, как и кому отправить гуманитарный груз, как правильно перевести деньги в поддержку ВСУ или мирным жителям, пострадавшим от вторжения РФ.
Также на портале есть контакты иностранных и украинских хабов.
Портал для всех желающих поддержать страну разработан совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом Министров Украины.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий.
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