В Украине появился портал гумпомощи

Портал для всех желающих поддержать страну разработан совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом Министров Украины.

В Украине был создан портал гуманитарной помощи Help.gov.ua для всех желающих поддержать страну во время войны с Россией.

Об этом говорится на странице проекта в Facebook.

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На сайте есть информация о том, как и кому отправить гуманитарный груз, как правильно перевести деньги в поддержку ВСУ или мирным жителям, пострадавшим от вторжения РФ.

Также на портале есть контакты иностранных и украинских хабов.

Портал для всех желающих поддержать страну разработан совместно с Офисом президента Украины и Кабинетом Министров Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский анонсировал масштабную программу помощи украинцам, вынужденно покинувшим свои дома из-за боевых действий.

В Херсонскую область не смогли доставить гуманитарную помощь

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