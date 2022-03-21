Гордон обратился к беларусам: «Перейдя границу, сразу сдавайтесь»

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон обратился к беларусам с призывом не идти против украинцев, а лучше сдаться, если Лукашенко толкнет их на войну.

Те, кто сдастся, сможет стать гражданином ЕС, а при желании – получит оружие для борьбы с режимом Лукашенко. Об этом Гордон заявил в эфире «Украина 24».

«Пользуясь случаем, хочу обратиться к белорусам, которых очень люблю. Этот многострадальный народ у меня в сердце. Дорогие беларусы, как только ваш обезумевший лидер бросит вас воевать с украинцами - перейдя границу, сразу сдавайтесь. Даже не ходите к нам. Сдавайтесь сразу. Вам обеспечат прекрасное существование. Кто захочет стать гражданами ЕС, будет гражданами ЕС. Кто захочет воевать против Лукашенко – мы вам дадим оружие. Сразу сдавайтесь, не идите против украинцев», - сказал Дмитрий Гордон.

В то же время он заверил, что те, кто придет в Украину с войной, будут уничтожены.

«Мы прекрасно вооружены, у нас огромное количество новейшего западного вооружения. Мы будем убивать всех, кто придет на нашу территорию с войной. Всех. Поэтому Лукашенко пусть даже не думает. Если только он это сделает, мы будем атаковать его и тех, кого он пришлет, на всех направлениях. У нас хватит сил, у нас хватит решимости, у нас хватит оружия. Наше дело правое, и мы победим», - подчеркнул Гордон.