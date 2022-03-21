Война России против Украины заходит в тупик — CNN

В США считают, что украинцы не сдадутся.

Война России против Украины заходит в тупик, ни одна из сторон не намерена сдаваться.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

По его информации, российские сухопутные силы остаются в тупике, а российские боевые самолеты не могут добиться господства в воздухе над Украиной.

"Если мы еще не зашли в тупик, то быстро приближаемся к нему. Сдадутся ли украинцы? Нет. И они ясно дали понять, что не сдадутся", — заявил он.

По словам чиновника, Россия тоже не отступает, несмотря на свои потери. В последние несколько дней российские силы продолжают собирать подкрепления и пытаются улучшить материально-техническое обеспечение как на Киевском, так и южных оперативных направлениях.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ни украинский народ, ни украинские власти не согласятся на выполнение ультиматумов, которые выдвигает Россия во время переговоров.

Президент подчеркнул, что российский ультиматум будет выполнен только в случае полного уничтожения Украины.

"Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил — мы можем выполнить ультиматум, только когда нас не будет", — подытожил Зеленский.

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