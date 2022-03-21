Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России – надо нас всех уничтожить

Зеленский: Чтобы выполнить ультиматум России – надо нас всех уничтожить

Президент рассказал о сложностях переговоров с РФ.

Ни украинский народ, ни украинские власти не согласятся на выполнение ультиматумов, которые выдвигает Россия во время переговоров.

Об этом в интервью "Суспільне" заявил президент Владимир Зеленский.

"У нас есть ультиматум, вот есть пункты — выполняйте, и тогда мы закончим войну" — это неправильно, ни к чему не приведет, ни к какому результату. Вопрос не во мне, вопрос опять-таки в том, что люди и власть объединены", — отметил президент.

По его словам, поэтому ни руководство Украины, ни ее народ не выполнят российские условия.

"Ультиматум не сможет выполнить Украина, вот и все. Просто мы не сможем это физически. Мы потеряли людей... Надо нас всех уничтожить, тогда их ультиматум будет автоматически выполнен, например, "отдайте нам Харьков, отдайте нам Мариуполь. Отдайте нам Киев". Ни харьковчане, ни мариупольцы, ни киевляне, ни президент — мы не сможем это сделать", - сказал он.

Президент подчеркнул, что российский ультиматум будет выполнен только в случае полного уничтожения Украины.

"Что вы хотите? Всех нас уничтожить? Поэтому я и ответил — мы можем выполнить ультиматум, только когда нас не будет", — подытожил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что война России против Украины — это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой.

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