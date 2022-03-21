Великобритания готовится временно национализировать дочку "Газпрома" — Bloomberg

Дочернее предприятие поставляет ориентировочно 20% промышленного и коммерческого газа Великобритании.

Правительство Великобритании готовится вмешаться и временно руководить британским отделом розничных поставок "Газпрома", поскольку оно испытывает все большее давление со стороны компаний, не поддерживающих его из-за войны РФ в Украине.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники, компетентные в этом деле.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. является основным кандидатом на то, чтобы в случае неудачи в Великобритании попасть под специальный режим, чтобы обеспечить непрерывность поставок. Чиновники внимательно следят за ситуацией в компании, у которой более 30 тысяч бизнес-клиентов", — говорится в сообщении.

Британская власть готова временно национализировать Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. — предприятие, занимающееся розничной торговлей голубого топлива в Великобритании.

Дочернее предприятие поставляет ориентировочно 20% промышленного и коммерческого газа Великобритании.

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