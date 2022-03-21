Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой - Зеленский

Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой - Зеленский

Армия РФ создает искусственный голодомор целым городам Украины и сжигает жилые кварталы.

Война Россий против Украины – это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой.

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Об этом говорится в сообщении президента Владимира Зеленского на его официальном канале в Telegram.

"Мы воюем против одной из самых многочисленных армий в мире за наше спасение. Против ракет, бомб и реактивной артиллерии. Против оккупантов, расстреливающих беженцев на дорогах. Убивающих обычных мирных людей, создающих искусственный голодомор целым городам, сжигающим жилые кварталы. Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой", — говорится в сообщении.

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