Германия ожидает 8 миллионов украинских беженцев в ЕС

По данным ООН, начиная с 24 февраля, когда Россия объявила войну в Украине, по меньшей мере, 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок ожидает еще несколько миллионов беженцев от войны в Украине.

Об этом Бербок заявила на полях встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе, сообщает Bild.

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"Я думаю, что мы должны очень хорошо осознавать, что более трех миллионов человек уже убежали, но еще много, многие миллионы убегут", — сказала она.

По ее оценкам, ЕС нужно принять около 8 миллионов украинских беженцев.

Напомним, по состоянию на 20 марта, по данным ООН, начиная с 24 февраля, когда Россия объявила войну в Украине, по меньшей мере 10 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

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