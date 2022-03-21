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Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС

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Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС

Getty Images

За даними ООН, починаючи з 24 лютого, коли Росія оголосила війну в Україні, щонайменше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує у ЄС ще кілька мільйонів біженців від війни в Україні. 

Про це Бербок заявила на полях зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє Bild.

"Я думаю, що ми повинні дуже добре усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть", – сказала вона.

За її оцінками, ЄС потрібно потрібно прийняти близько 8 мільйонів українських біженців.

Нагадаємо, станом на 20 березня, за даними ООН, починаючи з 24 лютого, коли Росія оголосила війну в Україні, щонайменше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

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