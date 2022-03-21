Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС

Німеччина очікує на 8 мільйонів українських біженців в ЄС

За даними ООН, починаючи з 24 лютого, коли Росія оголосила війну в Україні, щонайменше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує у ЄС ще кілька мільйонів біженців від війни в Україні.

Про це Бербок заявила на полях зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Брюсселі, повідомляє Bild.

Також читайте 85 відомих українських євреїв просять уряд та Кнесету Ізраїлю спростити прийом біженців з України

"Я думаю, що ми повинні дуже добре усвідомлювати, що понад три мільйони людей вже втекли, але ще багато, багато мільйонів втечуть", – сказала вона.

За її оцінками, ЄС потрібно потрібно прийняти близько 8 мільйонів українських біженців.

Нагадаємо, станом на 20 березня, за даними ООН, починаючи з 24 лютого, коли Росія оголосила війну в Україні, щонайменше 10 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки.

Папа Римський відвідав маленьких українських біженців у римському шпиталі

Читайте також: