У Софії Київській оживили найдавніший в Україні бронзовий "дзвін Мазепи"

Він не дзвонив вже кілька десятиліть.

Благовіст замість набата - напередодні у Софії Київській оживили найдавніший в Україні бронзовий дзвін, дзвін – Мазепи.

Про це йдеться в ТСН.

Отець Іван Сидор, у грудні 2013 року - молодий священник, який бив у набат Михайлівського монастиря, коли Майдан атакував Беркут. Цього разу «будитиме» історичний дзвін.

Дзвін Мазепа - двотонний бронзовий велетень, який мовчав останні десятиліття – музейний експонат. «Він початку ХVIII століття і він зараз не використовується», - пояснює заступник генерального директора заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко.

«Мазепи чув (дзвін - ред), оскільки після встановлення цього дзвону на Мазепа ще чотири роки був гетьманом України. Безперечно, чув», - констатує завідувач Софійського собору Ігор Нетудихаткін.

Софійський музей нині зачинений, більшість співробітників працюють дистанційно чи евакуювались. Оживляти дзвін доводиться вчотирьох. Поруч із Мазепою ще три дзвони, менші. Отець Іван наполягає, що їх теж треба задіяти.

У Софії Київській оживили найдавніший бронзовий дзвін в Україні

«Це має бути благовіст, як ви думаєте? Коли був Майдан, і я бив набат, я не знав, що я це бив набат, це вже потім охрестили, я дзвонив як на службу. На службу дзвониться в ритм, енергійно, весело… Те, що треба зараз Україні. Ми ж не дзвоним похоронний дзвін, нам треба навпаки підтримати», - каже священник.

Отець Іван намагається піймати правильне звучання і зазвучить Мазепа.

Софійська площа майже порожня: ранкові сирени розлякали киян, що сюди приходять прогулятися. Отця Івана це не бентежить: каже, для глядачів влаштує передзвін ще раз, після перемоги. «Дзвін - це як символ того, що ця перемога буде», - каже отець Іван.

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