Російські окупанти пошкодили братську могилу в Донецькій області

В області постраждало вже чотири пам'ятники.

Російські окупанти у понеділок, 21 березня, під час обстрілу пошкодили братську могилу в Донецькій області.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, братську могилу воїнів, що полягли у боях із нацистами, російські загарбники пошкодили у Торецькій громаді.

Зазначається, що в області вже чотири пам'ятки Другої світової війни постраждали від російських обстрілів. Зокрема три братські могили.

"Нацисти сьогодення — це росіяни! Кожен з них несе відповідальність за злочини своєї країни", - наголосив Кириленко.

Як повідомлялося, широкомасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 25-й день. Найгірша ситуація у Маріуполі, який вже 18-ту добу перебуває в облозі. У місті немає світла, опалення, води, зв'язку, туди не можна доставити ліки та їжу. Щодня Росія скидає на Маріуполь по 50-100 авіабомб, вбиваючи велику кількість людей. Окупанти довели місто до гуманітарної катастрофи та зруйнували його майже на 90%.