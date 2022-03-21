Европа имеет силу мощнее ракет — Зеленский

Президент обратился к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина борется за право быть членом ЕС.

"Вы видите наше стремление быть с Европой. Наше стремление, которое мы боремся на поле боя. И какое вы можете добыть в борьбе прямо в своем обществе. Собственной силой, словом, давлением на политиков. Чтобы Украина наконец-то стала частью ЕС. Немцы, вы имеете силу! – сказал президент.

Напомним, президент Украины призвал Германию продемонстрировать лидерство с целью прекращения войны и разрушить стену между свободой и неволей, разделяющей Европу.

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