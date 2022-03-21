Європа має силу, потужнішу за ракети  - Зеленський

Президент звернувся до українців.

Президент України Володимир зеленський у своєму зверненні заявив, що Україна бореться за право бути членом ЄС.

“Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Наше прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І яке ви можете вибороти просто у своєму суспільстві. Власною силою, словом, тиском на політиків. Щоб Україна нарешті стала частиною ЄС. Німці, ви маєте силу!” - сказав президент.

Нагадаємо, президент України закликав Німеччину продемонструвати лідерство з метою припинення війни і зруйнувати стіну між свободою і неволею, яка розділяє Європу.

Читайте також: