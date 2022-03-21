На Чернігівщині окупанти викрали двох старост громад

На Чернігівщині окупанти викрали двох старост громад

Одного з двох старост громад на ранок 21 березня відпустили.

Російські окупанти на Чернігівщині вдаються до викрадень та незаконного утримання жителів.

Про це повідомляє Чернігівська обласна військова адміністрація.

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За даними ОВА, учора, 20 березня, у с. Андріївка Михайло-Коцюбинської громади росіяни затримали старосту. Згодом на ранок 21 березня, його відпустили. Також затримали місцеву депутатку, директорку школи. Окрім того, росіяни затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та, за словами місцевих жителів, вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

Також повідмляють, що у с. Нова Басань однойменної громади повідомляли про викрадення 2 представників місцевого самоврядування.

Більше подробиць немає.

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