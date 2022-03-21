На Черниговщине оккупанты похитили двух старост общин

На Черниговщине оккупанты похитили двух старост общин

Одного из двух старост общин к утру 21 марта отпустили.

Российские оккупанты на Черниговщине прибегают к похищениям и незаконному содержанию жителей.

Об этом сообщает Черниговская областная военная администрация.

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По данным ОВА, вчера, 20 марта, в с. Андреевка Михайло-Коцюбинского общества россияне задержали старосту. Впоследствии на утро 21 марта его отпустили. Также задержали местную депутатку, директор школы. Кроме того, россияне задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и, по словам местных жителей, были вывезены военной техникой на территорию Российской Федерации.

Также сообщают, что в с. Новая Басань одноименной общины сообщали о похищении 2 представителей местного самоуправления.

Больше подробностей нет.

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