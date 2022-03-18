Кулеба рассказал, когда Зеленский готов встретиться с Путиным

Кулеба рассказал, когда Зеленский готов встретиться с Путиным

Украина готова к переговорам с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский готов в любое время встретиться с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, однако это должен быть конструктивный разговор.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Если Путин проявит готовность к такой встрече, то буквально хоть завтра, хоть послезавтра. Президент Зеленский к этой встрече готов. Его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам и Украина к этому разговору готова", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, Кулеба рассказал, что Украина усвоила печальный опыт Будапештского меморандума, поэтому ключевое предложение во время переговоров с РФ – это гарантии безопасности.

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