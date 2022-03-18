"Украина усвоила печальный опыт Будапештского меморандума": Кулеба о переговорах с РФ

Кулеба рассказал, что РФ не ожидала такого сопротивления от украинцев.

Украина усвоила печальный опыт Будапештского меморандума, поэтому ключевое предложение во время переговоров с РФ – это гарантии безопасности.

Об этом в интервью "Украинской правде" сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что Россия оказалась частично правой, потому что действительно никто за нас не сражается, но Украина на это и не рассчитывала.

"Но при этом она ошиблась, потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически. А второе, в чем они полностью просчитались, что мы не будем сопротивляться. Украина оказывает ожесточенное сопротивление. И надо хорошо понимать, что сейчас наши главные аргументы на переговорах – это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против России. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию сильнее в переговорах", — сказал Кулеба.

Читайте также: