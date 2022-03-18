Первый — безусловное тотальное поражение одной из сторон.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что война России против Украины имеет два возможных финала: проигрыш одной из сторон или компромиссное соглашение на более выгодных условиях.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Второй сценарий, по его словам, более реалистичен.

«Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели с самого начала навязать россияне, выдвинув такой документ. Второй финал – это соглашение. Соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений. Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что либо мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, либо должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины в условиях», — отметил Кулеба.

Напомним, война России против Украины длится уже 23-й день. За это время украинские военные нанесли сокрушительный удар по оккупантам, уничтожив большое количество вражеской техники и более 14 тысяч личного состава. Понимая свою неспособность на суше, российские оккупанты уничтожают мирное население и города авиабомбами и ракетами. Не гнушаются мародерством и издевательствами над людьми в захваченных населенных пунктах.

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