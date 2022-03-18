В России две головных боли: санкции и провал военной операции - Кулеба

Также из-за войны РФ против Украины россиян начали презирать во всем мире.

Запад оперативно вводит санкции против России. Также в РФ осознают провал своей "военной операции" против Украины.

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Об этом в интервью "Украинской правде" сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Санкции работают. В России сейчас две головных боли. Первая – это влияние санкций. Вторая – это провал их военной операции и потери, которые они несут в Украине. Это наши два главных рычага, в том числе в переговорном процессе. По заголовкам новостей кажется, что санкции в первую очередь затронули миллиардеров. Они затронули на самом деле и миллионеров, и средний класс, и простой, что называется, рабочий люд. Россия сокращает бюджет, сворачивает программы финансирования своих проектов. Есть конкретная аналитика, цифры, которые это показывают. Цены растут, инфляция растет. То есть запустились процессы разрушения российской экономики", – сказал Кулеба.

Министр подчеркнул, что санкции для России – это действительно большая проблема. Также из-за войны РФ против Украины россиян начали презирать во всем мире.

"Конечно, я получаю информацию из очень разных источников, в том числе от людей, которые общаются с россиянами. И я знаю, что для россиян санкции – это очень большая проблема. Они понимают, что не только у них личные невзгоды – нельзя поехать куда-то, нельзя уже яхту припарковать там, где хочется. И экономика России заторможена. Россияне всеми силами будут пытаться эти санкции снять в любом формате, потому что понимают долгосрочные последствия. Но есть еще самая большая санкция, которую россияне начали ощущать в мире, от миллиардера до простого туриста – это пренебрежение и ненависть к россиянам. Они от этого реально страдают. Буквально сегодня мне рассказывали историю людей, достаточно богатых, которые в дорогой гостинице во Франции столкнулись с таким отношением к себе, что такого унижения они в жизни не переживали. И это отношение было только потому, что они россияне", — сказал Кулеба.

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