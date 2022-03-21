ФЛП снова могут платить налоги в "Дії": как это сделать

Уплачивать налоги в "Дії" — легко.
ФЛП 1-3 групп могут уплатить налоги в приложении "Дія". Услуга снова стала доступна после того, как в начале войны госреестры были отключены из соображений безопасности.
Об этом информируют в "Дї".
Отмечается, что с начала российского вторжения в Украину службы нацбезопасности отключили все госреестры, чтобы защитить данные украинцев. Сейчас совместно с Государственной налоговой службой удалось возобновить работу комплекса реестров, касающихся налоговых услуг.
"Если вы ФЛП 1–3 группы на упрощенной системе налогообложения без наемных работников, то можете уплатить единый налог и ЕСВ прямо в мобильном приложении. Уплачивать налоги в "Дії" — легко. Поддерживайте украинскую экономику, уплачивайте налоги вовремя и развивайте собственное дело", – сказано в сообщении.
Как уплатить налоги ФЛП через "Дію":
- Зайдите в приложение и нажмите "Услуги" и "Налоги ФЛП"
- Выберите "Уплата налогов и сборов"
- Выберите налог и период, за который платите
- Нажмите "Оплатить"
Напомним, что в "Дії" можно подать заявку на выплату в размере 6 500 грн с поддержкой. Деньги могут получить все наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия.
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