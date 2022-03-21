ФОПи знову можуть платити податки в "Дії": як це зробити

ФОПи знову можуть платити податки в "Дії": як це зробити

Сплачувати податки в "Дії" — легко.

ФОПи 1-3 груп можуть сплатити податки в застосунку "Дія". Послуга знову стала доступна після того, як на початку війни держреєстри було відключено з міркувань безпеки.

Про це інформують у "Дії".

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Зазначається, що від початку російського вторгнення до України служби нацбезпеки відключили усі держреєстри, щоб захистити дані українців. Зараз спільно з Державною податковою службою вдалося відновити роботу комплексу реєстрів, що дотичні до податкових послуг.

"Якщо ви ФОП 1–3 групи на спрощеній системі оподаткування без найманих працівників, то можете сплатити єдиний податок та ЄСВ просто в мобільному застосунку. Сплачувати податки в "Дії" — легко. Підтримуйте українську економіку, сплачуйте податки вчасно та розвивайте власну справу", - сказано в повідомленні.

Як сплатити податки ФОП через "Дію":

Зайдіть у застосунок та натисніть "Послуги" і "Податки ФОП"

Оберіть "Сплата податків та зборів"

Оберіть податок та період, за який сплачуєте

Натисніть "Сплатити"

Нагадаємо, що в "Дії" можна подати заявку на виплату в розмірі 6 500 грн з єПідтримки. Гроші можуть отримати всі наймані працівники, за яких сплачується ЄСВ та ФОП усіх груп з населених пунктів, де активно ведуться бойові дії.

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