Підприємців в Україні звільнили від податків - Зеленський

Створений спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам, який згодом розширять.

В Україні підприємців та підприємства частково звільнили від сплати податків на час дії воєнного стану та ще мінімум рік після його завершення.

Про це 7 березня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Кого звільнили від податків в Україні:

ФОПи I та II груп повністю звільняються від ЄСВ (єдиний соціальний внесок) .

. Підприємства та ФОПи третьої групи звільняються від сплати ЄСВ за найманих працівників , які були призвані до лав збройних сил України та інших захисних формувань, у тому числі територіальної оборони.

, які були призвані до лав збройних сил України та інших захисних формувань, у тому числі територіальної оборони. Звільнення від сплати податку на землю та орендної плати за землю державної комунальної власності на всіх територіях, де ведуться бойові дії .

на всіх територіях, . Відстрочується сплата податків для всіх підприємств, які неспроможні їх заплатити.

Усе це - на час военного стану та ще мінімум на рік після його завершення.

"І це тільки перша частина великого пакету допомоги, урядової підтримки. Усі керівники центральної влади мають чітке завдання - розробити таку систему дій, щоб відновлення України було швидким та орієнтувалося тільки на людей. Перш за все на них. На те, щоб ми всі повернулися до миру, до звичайної роботи, коли повернемо спокій на нашу землю", - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що вдячний усім власникам і керівникам підприємств, які продовжують працювати і виконують зобов'язання перед своїми працівниками.

"Платити зарплату людям, навіть якщо компанія не працює, як раніше - це значить захищати Україну", - сказав президент.