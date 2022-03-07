Предпринимателей в Украине освободили от налогов - Зеленский

Созданный специальный пакет помощи бизнесу и работникам, которые впоследствии будут расширены.

В Украине предпринимателей и предприятия частично освободили от уплаты налогов на время действия военного положения и еще минимум год после его завершения.

Об этом 7 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Кого освободили от налогов в Украине:

ФЛП I и II групп полностью освобождаются от ЕСВ (единый социальный взнос) .

. Предприятия и ФЛП III группы освобождаются от уплаты ЕСВ за наемных работников , призванных в ряды вооруженных сил Украины и других защитных формирований, в том числе территориальной обороны.

, призванных в ряды вооруженных сил Украины и других защитных формирований, в том числе территориальной обороны. Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия .

на всех территориях, . Отсрочивается уплата налогов для всех компаний, которые не могут их заплатить.

Все это – на время военного положения и еще минимум в год после его завершения.

"И это только первая часть крупного пакета помощи, правительственной поддержки. У всех руководителей центральной власти есть четкая задача — разработать такую систему действий, чтобы восстановление Украины было быстрым и ориентировалось только на людей. Прежде всего на них. На то, чтобы мы все вернулись к миру, к обычной работе, когда вернем покой на нашу землю", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что благодарен всем владельцам и руководителям предприятий, которые продолжают работать и выполняют обязательства перед своими работниками.

"Платить зарплату людям, даже если компания не работает, как раньше – это значит защищать Украину", — сказал президент.